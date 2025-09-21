На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Осужденный за получение взятки экс-чиновник ФТС отправился на СВО

РИА Новости: экс-чиновник ФТС Алеев отправился в зону СВО
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бывший начальник акцизного специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Федеральной таможенной службы (ФТС) России Александр Алеев отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

«Приостановлено — Участие ответчика в боевых действиях, выполнение задач в условиях чрезвычайного или военного положения», — говорится в данных суда.

Алеев был арестован в марте 2023 года вместе с заместителем начальника Центрального таможенного управления Александром Бегловым. В рамках расследования у экс-полковника изъяли более 40 млн рублей, документы и дорогостоящие предметы.

Экс-чиновник ФТС был признан виновным по двум эпизодам взяточничества на сумму $20 тыс. и 900 тысяч рублей. Одинцовский горсуд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима, а также взыскал с осужденного 20 млн рублей и лишил его звания полковника ФТС.

Ранее осужденный экс-полковник ФТС объяснил взятки сбором денег на нужды СВО.

