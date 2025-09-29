Бывший депутат Госдумы отправился в зону СВО

Бывший депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов заключил контракт с Минобороны РФ и ушел в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на несколько источников.

Часть собеседников газеты утверждает, что Бурнашов проходит службу в 88-й разведывательно-диверсионной бригаде «Эспаньола». Отмечается, что большая часть военнослужащих в этом подразделении — футбольные фанаты.

В 2022 году Алексея Бурнашова приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и публичном оскорблении представителя власти. Потерпевшими по делу признаны сотрудники ГИБДД, остановившие автомобиль Бурнашова для проверки документов. В сентябре 2024 года экс-депутат вышел на свободу, полностью отбыв срок своего заключения.

До этого депутат Совета города Новоузенск Саратовской области Илья Быков отправился в зону проведения СВО. Депутат пояснил, что сделал осознанный выбор, отметив, что во время Великой Отечественной войны с фашизмом сражался его дедушка. Быков назвал своим долгом «завершить начатое им дело».

Ранее осужденный экс-генерал Попов заявил, что пойдет на СВО только военачальником.