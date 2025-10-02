На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Страшная «Сказка» в Вологодской области: волк пробрался в детский сад и попал на видео

МВД: в Вологодской области полицейский застрелил волка в детском саду
В поселке Вожега Вологодской области сотрудник полиции застрелил волка на территории детского сада. Об этом сообщает региональное МВД в Telegram-канале.

«Сегодня в утреннее время в дежурную часть отдела полиции «Вожегодский» поступило сообщение, что на территории прогулочной площадки детского сада «Сказка» на улице Спортивной в поселке Вожега замечен волк», – передали в главке.

Как отмечается, на вызов в «Сказку» выехал капитан полиции, оперуполномоченный Александр Коминцев. Офицер заметил животное на территории детского сада, «примерно в 20 метрах от себя», возле хозяйственных построек. МВД сообщает, что капитан Коминцев применил табельное оружие полностью в соответствии с законом «О полиции». Кормильцев произвел два выстрела и убил волка. Соответствующую видеозапись опубликовало УМВД России по Волгоградской области.

По данным полиции, в результате инцидента никто из сотрудников дошкольного учреждения не пострадал. В настоящее время на территории «Сказки» проводятся следственные мероприятия, по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее волк утащил в лес пятилетнюю девочку.

