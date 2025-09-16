На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Волк утащил в лес пятилетнюю девочку

В Индии волк утащил в лес пятилетнюю девочку, она не выжила
Depositphotos

В Индии волк утащил в лес пятилетнюю девочку, ребенок не выжил. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в пригороде Лакхнау (штат Уттар-Прадеш). Нападение произошло после захода солнца, когда ребенок ужинал с матерью. Девочка осталась около дома одна, когда ее мать отлучилась в помещение за телефоном. По словам женщины, она зашла в комнату, когда услышала крик дочери. Родственники ребенка погнались за животным, но то успело скрыться в лесу вместе с ребенком.

Жители деревни искали девочку всю ночь и нашли на следующее утро с изуродованной в поле. На ее теле были глубокие раны от нападения дикого зверя.

Сотрудники лесного департамента подтвердили, что предварительное расследование указывает на нападение животного. Лесничие установили клетки с приманкой для отлова волка.

Ранее в Ростовской области волк искусал восьмилетнего мальчика.

