Директор Запорожской АЭС сообщил о возможности запитать станцию из других регионов РФ

Директор ЗАЭС Черничук: электростанцию можно запитать из других регионов РФ
Константин Михальчевский/РИА Новости

Директор Запорожской АЭС (ЗАЭС) Юрий Черничук заявил о возможности запитать электростанцию с территории других российских регионов или альтернативными методами. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

«Ну, технически такая возможность есть. […] Пока мы работаем в том состоянии, в котором мы находимся, и в том режиме, который есть, мы все-таки надеемся на благоразумие украинской стороны», – отметил Черничук.

Директор ЗАЭС также рассказал в эфире телеканала, что два дизель-генератора, питающих электростанцию, вышли из строя. В настоящий момент производится их аварийное обслуживание. В ближайшее время они будут запущены в эксплуатацию.

«Сейчас мы заканчиваем их ремонт, и в ближайшие, наверное, часы они будут введены в дежурство», – уточнил Черничук.

После начала блэкаута, произошедшего 23 сентября, ЗАЭС запитывается от дизель-генераторов уже девятые сутки. Это самый продолжительный блэкаут на станции за последние три года.

В то же время Черничук уверен, что ситуация на станции находится полностью под контролем персонала. Угрозы безопасности нет, так как для поддержания работы систем заготовлен необходимый запас топлива.

Ранее на ЗАЭС прокомментировали возможность повторения сценария «Фукусимы».

