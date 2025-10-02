Директор Запорожской АЭС сообщил о возможности запитать станцию из других регионов РФ

Директор Запорожской АЭС (ЗАЭС) Юрий Черничук заявил о возможности запитать электростанцию с территории других российских регионов или альтернативными методами. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

«Ну, технически такая возможность есть. […] Пока мы работаем в том состоянии, в котором мы находимся, и в том режиме, который есть, мы все-таки надеемся на благоразумие украинской стороны», – отметил Черничук.

Директор ЗАЭС также рассказал в эфире телеканала, что два дизель-генератора, питающих электростанцию, вышли из строя. В настоящий момент производится их аварийное обслуживание. В ближайшее время они будут запущены в эксплуатацию.

«Сейчас мы заканчиваем их ремонт, и в ближайшие, наверное, часы они будут введены в дежурство», – уточнил Черничук.

После начала блэкаута, произошедшего 23 сентября, ЗАЭС запитывается от дизель-генераторов уже девятые сутки. Это самый продолжительный блэкаут на станции за последние три года.

В то же время Черничук уверен, что ситуация на станции находится полностью под контролем персонала. Угрозы безопасности нет, так как для поддержания работы систем заготовлен необходимый запас топлива.

