Руководство ЗАЭС объяснило, чем грозит отсутствие внешнего элеткроснабжения на станции

Черничук: персонал полностью контролирует радиационную обстановку на ЗАЭС
true
true
true
close
Телеграм-канал «ЗАЭС. Официально»

Ситуация на Запорожской АЭС находится под контролем. Об этом сообщает пресс-служба станции.

«Электроснабжение собственных нужд Запорожской АЭС в настоящий момент обеспечивается резервными дизель-генераторами. Персонал станции постоянно контролирует параметры безопасности», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что радиационная обстановка на промплощадке ЗАЭС и прилегающей территории остается в норме, каких-либо изменений не зафиксировано.

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук в эфире телеканала «Россия-24» уточнил, что на станции есть достаточное количество сил и средств, необходимых для поддержания и обеспечения безопасного состояния АЭС, заготовлен достаточный запас топлива для генераторов.

По его словам, отсутствие внешнего энергообеспечения Запорожской АЭС создает угрозу ядерной безопасности, однако ситуация находится полностью под контролем персонала станции.

Накануне генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что на Запорожской АЭС сложилась нестабильная ситуация с точки зрения ядерной безопасности.

Глава МАГАТЭ находится в постоянном контакте с обеими сторонами, чтобы обеспечить скорейшее повторное подключение ЗАЭС к электросети.

Ранее на ЗАЭС оценили возможность повторения сценария «Фукусимы».

