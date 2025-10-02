На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МВД уточнило детали стрельбы в Дагестане

МВД: шестеро взрослых открыли стрельбу рядом со школой в дагестанском Унцукуле
Depositphotos

МВД России опровергло сообщения о стрельбе внутри школы в селе Унцукуль в Дагестане.

По предварительным данным, конфликт произошел на территории, прилегающей к учебному заведению, и в нем участвовали шестеро взрослых. В ходе инцидента один из них применил травматическое оружие, ранения получили трое человек.

В министерстве уточнили, что распространяемая в медиапространстве информация о перестрелке в самой школе не соответствует действительности. Правоохранители призвали журналистов ориентироваться только на официальные комментарии.

Директор учебного заведения Магомедрасул Нурмагомедов также подтвердил, что стрельба велась не в здании школы. Он отметил, что к инциденту причастны посторонние лица, учебный процесс не нарушался, эвакуация не проводилась, а среди школьников никто не пострадал.

Telegram-канал Mash изначально заявлял, что один из учеников якобы выстрелил из пневматического оружия в одноклассника, и в результате происшествия пострадали три человека. Однако в МВД уточнили, что пострадавшие — взрослые, а обстоятельства конфликта продолжают выясняться.

Ранее шестерых молодых людей доставили в отдел полиции после массовой драки в Махачкале.

Стрельба в Дагестане
