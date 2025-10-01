Шестерых молодых людей доставили в отдел полиции после массовой драки в Махачкале

В Махачкале в отдел полиции после массовой драки доставили шестерых юношей

В Махачкале молодых людей доставили в отдел полиции после массовой драки у лицея, один подросток попал в больницу. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает РИА Новости.

Шестерых участников инцидента на улице Имама Шамиля доставили в отдел. Еще один юноша оказался в медицинском учреждении с травмами различной степени тяжести после случившегося.

Инцидент произошел возле лицея №39 и попал на видео. Во время массовой драки школьников один из участников потасовки потерял сознание — на кадрах с места происшествия видно, как другие подростки пытаются привести его в чувство. Отмечается также, что один из пострадавших в конфликте страдает эпилепсией.

