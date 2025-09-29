На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Житель Архангельска, напавший на сотрудников техникума, состоял на учете

Напавший на сотрудников техникума в Архангельске находился на особом контроле
true
true
true
close
Shutterstock

Молодой человек, напавший с ножом на преподавателей техникума в Архангельске, находился на особом контроле. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра образования Архангельской области Евгений Мелехин, пишет ТАСС.

По его словам, злоумышленник вырос в благополучной семье. Однако он был замкнут в себе и состоял на учете.

«Состоял на учете, не могу сказать, где. <...> На особом контроле находился. Не только у нас. Все соответствующие органы были информированы», — отметил Мелехин.

Нападение в одном из архангельских техникумов произошло утром 29 сентября. В учебное заведение ворвался молодой человек с ножом и атаковал сотрудников. В результате пострадали как минимум два преподавателя. Как рассказал губернатор региона Александр Цыбульский, состояние одной из раненых женщин оценивается как тяжелое. Другой педагог находится в состоянии средней степени тяжести.

Как пишут СМИ, нападавшего задержали несколько студентов техникума и передали прибывшим на место правоохранителям. Известно, что в прошлом злоумышленник учился в данном учебном заведении, но его отчислили. Сейчас в доме молодого человека проходит обыск.

Ранее журналисты выяснили, что напавший на техникум в Архангельске репетировал атаку в компьютерной игре.

