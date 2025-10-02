Россияне в 2026 году смогут забрать все свои пенсионные накопления разом

Порядка 706 тыс. граждан России в 2026 году получат возможность забрать все свои пенсионные накопления единой суммой за один раз. Таким правом наделят женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет в случае, если их накопительная часть пенсии не выше 10% прожиточного минимума пенсионера, объяснил RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Средний размер выплаты, по данным проекта бюджета Социального фонда России, составит примерно 68 тыс. рублей, — отметил депутат. — Эти средства формировались в период с 2002 по 2013 год, когда работодатели перечисляли на индивидуальные счета сотрудников по 6% зарплаты».

Отчисления заморозили с 2014 года, после чего средства начали направлять только на страховую часть пенсии, напомнил парламентарий. Для получения выплаты, по его словам, достаточно подать заявление в Соцфонде или негосударственном ПФ, в котором аккумулировались накопления.

Однако стоит учитывать, что если общая сумма накоплений выше установленного лимита, то единовременной выплатой забрать их не удастся. В этом году лимит был на уровне 412 тыс. рублей, а в будущем году он составит 440 тыс. рублей, заключил Говырин.

До этого депутат Госдумы Сергей Гаврилов объяснил, что забрать пенсионные накопления можно, подав заявление в Пенсионный фонд либо через портал «Госуслуги». Если сумма накоплений превышает 412 тыс. рублей, пенсионеру будут назначены ежемесячные выплаты. Ожидаемый период выплат на 2025 год составит 270 месяцев (22,5 года). Например, если пенсионные накопления составляют 500 тыс. рублей, ежемесячная выплата составит около 1852 рублей.

