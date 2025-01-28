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В ГД назвали сумму пенсионных накоплений, которую можно забрать в 2025 году

Россияне смогут получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений в 2025 году
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В 2025 году россияне смогут единовременно получить все свои пенсионные накопления, если их сумма не превышает 412 тысяч рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ), пишет РИА Новости.

Гаврилов объяснил, что для этого необходимо подать заявление в Пенсионный фонд или через портал «Госуслуги». Если накопления превышают 412 тысяч рублей, пенсионеру будут назначены ежемесячные выплаты. Их размер рассчитывается индивидуально в зависимости от суммы накоплений и установленного периода выплат.

В 2025 году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составляет 270 месяцев, или 22,5 года. Например, если пенсионные накопления составляют 500 тысяч рублей, то ежемесячная выплата составит около 1852 рублей.

Депутат подчеркнул, что важно заранее проверить, где находятся пенсионные накопления: в Пенсионном фонде или в негосударственном пенсионном фонде (НПФ). Если накопления находятся в НПФ, необходимо убедиться, что у фонда есть действующая лицензия.

Гаврилов также отметил, что в случае обнаружения ошибок или неточностей в учете пенсионных выплат необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о пересмотре выплат, приложив документы, подтверждающие периоды работы.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил повышение индексации страховых пенсий для работающих и неработающих пенсионеров до 9,5%.

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