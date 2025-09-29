На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Участники мальчишника устроили хаос на борту самолета, вынудив его сменить курс

Самолет компании Ryanair совершил вынужденную посадку из-за мальчишника на борту
true
true
close
Global Look Press

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Лондона в Аликанте, совершил вынужденную посадку в Тулузе после того, как группа пассажиров устроила дебош на борту, пишет Metro. Инцидент произошел во время мальчишника, в котором участвовали британские туристы.

Как пишут СМИ, французская жандармерия под аплодисменты пассажиров вывела нарушителей. Двое мужчин покинули самолет добровольно, однако еще один — татуированный пассажир в бейсболке — оказал сопротивление, выкрикивая оскорбления. Его пришлось силой уложить на пол и вывести с борта.

По данным СМИ, после инцидента некоторые участники мальчишника продолжили путь в одиночку, так как их товарищи остались во Франции. В Ryanair заявили, что придерживаются «строгой политики нулевой терпимости к неправомерному поведению пассажиров» и подчеркнули, что дальнейшим расследованием займется местная полиция.

Ранее пара курила в туалету самолета и сорвала трансатлантический перелет.

