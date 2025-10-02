На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МТС признали самым технологичным оператором России

МТС возглавил рейтинг технологического развития операторов связи
Компания МТС заняла первое место в рейтинге технологического развития операторов связи по версии российского аналитического агентства J'son&Partners Consulting, сообщают «Известия».

По данным рейтинга, МТС получил 79% из 100 возможных. Второе место занял «МегаФон» (64%), третье – Билайн (59%).

Аналитики агентства отметили количество инноваций в базовых услугах связи МТС, среди которых функционал детекции сгенерированного голоса, возможность звонить через умные устройства, телеком-продукт Membrana для защиты абонентов и другие.

Также аналитики J'son&Partners Consulting выделили возможности версии Membrana Kids для детей, имеющую дополнительные функции для защиты детей в цифровом пространстве.

Кроме того, аналитики агентства отметили лидерство МТС в научно-исследовательской активности.

Также J'son&Partners Consulting представили опрос российских пользователей мобильной связи. Больше всего участников опроса из «Большой пятерки» назвали МТС (31%), «МегаФон» (26%), Т2 (18%) и Билайн (14%).

