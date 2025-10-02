На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач ответила, как часто нужно менять зубную щетку

New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Зубную щетку стоит менять через один-два месяца, чтобы поддерживать гигиену полости рта и предотвращать накопление бактерий. Об этом Pravda.Ru рассказала врач общей практики Мария Беляева.

По ее словам, со временем щетки теряют эффективность и становятся источником микроорганизмов, которые в результате могут попасть в полость рта. Беляева также дала рекомендации по выбору щетки для правильного ухода за зубами.

«Оптимально использовать щетку средней жесткости с небольшой чистящей головкой. Такая конструкция позволяет тщательно очищать труднодоступные места, при этом не травмируя десны», — пояснила врач.

Она добавила, что чистить зубы важно не менее пяти минут, чтобы процесс был эффективным.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики терапевтической стоматологии Российского университета медицины, спикер REVIXAN Наталья Еварницкая до этого рассказала «Газете.Ru», что слишком жесткая щетина способна повредить эмаль зубов и вызвать чувствительность, устранить которую потом можно только в кресле врача. В то же время слишком мягкая щетка может не справляться с налетом в труднодоступных местах.

Ранее биохимик предупредил об опасности тренда на отбеливание зубов энзимными пастами.

