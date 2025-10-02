Биохимик предупредил об опасности тренда на отбеливание зубов энзимными пастами

Любые отбеливающие пасты разрушительно влияют на состояние зубов. Об этом «Москве 24» рассказал биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека Александр Ходос, комментируя новый молодежный тренд на отбеливание зубов энзимными пастами.

По его словам, такие пасты делятся на три группы — абразивные, с химическими отбеливающими компонентами, такими как пероксид водорода, и с энзимами. Первые эффективно работают, однако, могут истончать эмаль и в будущем привести к тому, что зубы станут желтыми и более чувствительными. Вторая группа менее агрессивна, но может вызвать микротрещины и раздражение слизистой оболочки из-за нарушения микробиома полости рта.

«Что касается паст с энзимами, то их эффективность сильно преувеличена в рекламе. Ферменты с протеолитической активностью, такие как папаин или бромелаин, действительно расщепляют белки, но по принципу «пока вы едите ананас, ананас ест вас», — добавил Ходос.

Эксперт уточнил, что они разрушают слизистую оболочку и нарушают микрофлору, а также могут спровоцировать пятнистый результат, поскольку ферменты воздействуют на разные участки зуба неравномерно.

Диетолог Наталья Павлюк до этого говорила, что жевательная резинка освежает дыхание и помогает при укачивании в транспорте, однако ее не стоит жевать часто и продолжительно, поскольку можно нанести вред зубной эмали.

Ранее стоматолог перечислил удивительные факты о зубах.