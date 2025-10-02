На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Биохимик предупредил об опасности тренда на отбеливание зубов энзимными пастами

Биохимик Ходос: тренд на отбеливание энзимными пастами может навредить зубам
true
true
true
close
Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Любые отбеливающие пасты разрушительно влияют на состояние зубов. Об этом «Москве 24» рассказал биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека Александр Ходос, комментируя новый молодежный тренд на отбеливание зубов энзимными пастами.

По его словам, такие пасты делятся на три группы — абразивные, с химическими отбеливающими компонентами, такими как пероксид водорода, и с энзимами. Первые эффективно работают, однако, могут истончать эмаль и в будущем привести к тому, что зубы станут желтыми и более чувствительными. Вторая группа менее агрессивна, но может вызвать микротрещины и раздражение слизистой оболочки из-за нарушения микробиома полости рта.

«Что касается паст с энзимами, то их эффективность сильно преувеличена в рекламе. Ферменты с протеолитической активностью, такие как папаин или бромелаин, действительно расщепляют белки, но по принципу «пока вы едите ананас, ананас ест вас», — добавил Ходос.

Эксперт уточнил, что они разрушают слизистую оболочку и нарушают микрофлору, а также могут спровоцировать пятнистый результат, поскольку ферменты воздействуют на разные участки зуба неравномерно.

Диетолог Наталья Павлюк до этого говорила, что жевательная резинка освежает дыхание и помогает при укачивании в транспорте, однако ее не стоит жевать часто и продолжительно, поскольку можно нанести вред зубной эмали.

Ранее стоматолог перечислил удивительные факты о зубах.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами