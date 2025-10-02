На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянина приговорили к восьми годам тюрьмы за оправдание теракта против Кириллова

Суд приговорил к 8 годам мужчину за оправдание теракта против генерала Кириллова
Алексей Филиппов/РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд приговорил 36-летнего россиянина Евгения Шульгу за оправдание теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерала Игоря Кириллова и других террористических акций украинских спецслужб. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России.

Сотрудники ведомства задержали Шульгу в Костроме. Следствие установило, что он размещал в мессенджере Telegram материалы, оправдывающие террористические акты, а также призывы к вооруженным нападениям на военнослужащих Минобороны и ФСИН. В ФСБ подчеркнули, что материалы оправдывали не только теракт против генерала Кириллова, но и другие террористические акции и атаки беспилотников, в результате которых пострадали мирные жители.

Шульгу признали виновным в оправдании терроризма и призывах к экстремистской деятельности. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима.

Накануне в Коми кандидата в депутаты госсовета арестовали за призывы к терроризму. По данным Следственного комитета региона, обвиняемая публиковала в соцсети и мессенджере текстовые записи и комментарии, содержащие призывы к осуществлении терактов, а также оправдывала подобные преступные действия.

Ранее в Крыму местного жителя задержали за призывы к уничтожению Крымского моста.

