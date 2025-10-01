В Коми кандидата в депутаты госсовета арестовали за призывы к терроризму

Кандидата в депутаты госсовета Республики Коми Оксану Багирову арестовали в Ухте по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По данным Следственного комитета региона, обвиняемая публиковала в соцсети и мессенджере текстовые записи и комментарии, содержащие призывы к осуществлении терактов, а также оправдывала подобные преступные действия. По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Республиканское следственное управление не раскрывает персональные данные обвиняемой. Однако, по данным источника РИА Новости, речь идет об Оксане Багировой. На прошедших в сентябре выборах она выдвигалась в госсовет Коми от КПРФ по Боровскому избирательному округу и по результатам голосования заняла второе место.

До этого Выборгский районный суд Петербурга заключил под стражу Егора Вощинина, обвиняемого в двух эпизодах по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма. По версии следствия, мужчина опубликовал в Telegram сообщения, содержащие призывы к повешению политических деятелей России. Комментарии с подобным содержанием он также оставлял под записями Telegram-чатов.

Ранее в Крыму местного жителя задержали за призывы к уничтожению Крымского моста.