Сбежавшая обезьяна в подгузнике напала на сотрудника российского магазина

РЕН ТВ: в Красноярске обезьяна в подгузнике напала на сотрудника магазина
Сергей Мамонтов/РИА Новости

В Красноярске на сотрудника магазина бытовой техники напала сбежавшая обезьяна в подгузнике. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Посетители торговой точки принесли с собой ручную обезьянку, которая находилась в сумке. Однако животное выбралось из переноски и начало бегать по помещению. В это время менеджер занимался распаковкой микроволновой печи.

Обезьяна в подгузнике внезапно запрыгнула на голову сотрудника, укусила его за ухо и оставила царапины. После нападения животное скрылось, а его хозяин попытался догнать питомца.

До этого агрессивная обезьяна укусила в шею 12-летнюю туристку во время экскурсии на Бали. Укус вызвал кровотечение и воспаление, и родители испугались, что их дочь могла заразиться бешенством.

Ранее более сотни обезьян захватили город в Таиланде и устроили там хаос.

