На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Силуанов рассказал об индексации социальных выплат в России в 2026 году

Силуанов: соцвыплаты в России проиндексируют в 2026 году по уровню инфляции
true
true
true
close
Александр Астафьев/РИА Новости

Социальные выплаты в России в 2026 году проиндексируют по уровню инфляции. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе заседания программной комиссии партии «Единая Россия», передает РИА Новости.

Он рассказал, что во внесенном правительством в Государственную думу проекте федерального бюджета на будущий год заложена индексация социальных пособий и выплат.

«В этом году мы ожидаем рост инфляции в размере 6,8%, выплаты социальные на эту величину проиндексированы», — отметил Силуанов.

Кроме того, он подчеркнул, что в бюджетном пакете учтена индексация пенсий выше уровня инфляции текущего года.

«Уровень индексации пенсии со следующего года учтен не двукратно, а это двукратное увеличение пенсии перенесено на 1 января, предлагаем сделать это один раз на 7,6%.», — сказал министр.

По его словам, средний размер пенсии в конце года составит 26 697 руб.

30 сентября министерство труда России сообщило, что индексация пенсий в 2026 году пройдет разово с 1 января на уровень выше инфляции. В ведомстве добавили, что на выплаты пенсий будет направлено почти 13 трлн руб.

Ранее в Госдуме раскрыли подробности индексации окладов госслужащих.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами