Силуанов рассказал об индексации социальных выплат в России в 2026 году

Силуанов: соцвыплаты в России проиндексируют в 2026 году по уровню инфляции

Социальные выплаты в России в 2026 году проиндексируют по уровню инфляции. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе заседания программной комиссии партии «Единая Россия», передает РИА Новости.

Он рассказал, что во внесенном правительством в Государственную думу проекте федерального бюджета на будущий год заложена индексация социальных пособий и выплат.

«В этом году мы ожидаем рост инфляции в размере 6,8%, выплаты социальные на эту величину проиндексированы», — отметил Силуанов.

Кроме того, он подчеркнул, что в бюджетном пакете учтена индексация пенсий выше уровня инфляции текущего года.

«Уровень индексации пенсии со следующего года учтен не двукратно, а это двукратное увеличение пенсии перенесено на 1 января, предлагаем сделать это один раз на 7,6%.», — сказал министр.

По его словам, средний размер пенсии в конце года составит 26 697 руб.

30 сентября министерство труда России сообщило, что индексация пенсий в 2026 году пройдет разово с 1 января на уровень выше инфляции. В ведомстве добавили, что на выплаты пенсий будет направлено почти 13 трлн руб.

