На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Китае приговорили к казни членов мафиозного синдиката

China Daily: в Китае главарей мафиозной семьи приговорили к казни
true
true
true
close
Shutterstock

В Китае главарей мафиозного синдиката, в состав которого входили члены одной семьи, приговорили к высшей мере наказания — смертной казни. Об этом сообщает China Daily.

Народный суд городского округа Вэньчжоу (провинция Чжэцзян) вынес приговор 39 участникам преступного синдиката, занимавшегося организацией мошеннических колл-центров, подпольных казино и торговлей наркотиками в Лауккае в Мьянме. Среди членов вооруженной группировки, действовавшей на северной границе Китая, были родственники.

Фигурантам дела предъявили обвинения по 14 статьям, включая убийство 14 граждан Китая и причинение тяжких увечий еще шестерым.

Два главаря преступной группировки приговорены к высшей мере наказания. Еще пятерым участникам исполнение приговора отложили на два года, однако, как отмечает издание, в таких случаях смертная казнь часто заменяется пожизненным заключением. Остальные фигуранты дела получили от пяти до 24 лет лишения свободы.

По данным China Daily, синдикат начал действовать в 2015 году и за это время заработал более 10 млрд юаней (около 114 млрд рублей) преступным путем. Группировка была ликвидирована в 2023 году в ходе совместной операции правоохранителей Китая и Мьянмы.

26 сентября сообищалось, что суд в Китае приговорил бывшего заместителя председателя постоянного комитета собрания народных представителей города Циндао к смертной казни за получение взяток.

Ранее китаянку казнили за похищение и продажу детей.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами