В Китае приговорили к казни членов мафиозного синдиката

В Китае главарей мафиозного синдиката, в состав которого входили члены одной семьи, приговорили к высшей мере наказания — смертной казни. Об этом сообщает China Daily.

Народный суд городского округа Вэньчжоу (провинция Чжэцзян) вынес приговор 39 участникам преступного синдиката, занимавшегося организацией мошеннических колл-центров, подпольных казино и торговлей наркотиками в Лауккае в Мьянме. Среди членов вооруженной группировки, действовавшей на северной границе Китая, были родственники.

Фигурантам дела предъявили обвинения по 14 статьям, включая убийство 14 граждан Китая и причинение тяжких увечий еще шестерым.

Два главаря преступной группировки приговорены к высшей мере наказания. Еще пятерым участникам исполнение приговора отложили на два года, однако, как отмечает издание, в таких случаях смертная казнь часто заменяется пожизненным заключением. Остальные фигуранты дела получили от пяти до 24 лет лишения свободы.

По данным China Daily, синдикат начал действовать в 2015 году и за это время заработал более 10 млрд юаней (около 114 млрд рублей) преступным путем. Группировка была ликвидирована в 2023 году в ходе совместной операции правоохранителей Китая и Мьянмы.

26 сентября сообищалось, что суд в Китае приговорил бывшего заместителя председателя постоянного комитета собрания народных представителей города Циндао к смертной казни за получение взяток.

Ранее китаянку казнили за похищение и продажу детей.