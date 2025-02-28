Китаянку казнили за похищение и продажу детей

В Китае казнили 61-летнюю женщину, которая вместе с сообщниками похитила и продала 17 детей. Об этом сообщила прокуратура КНР.

«С одобрения верховного народного суда 28 февраля 2025 года народный суд средней инстанции города Гуйян провинции Гуйчжоу казнил Юй Хуаин в соответствии с установленными законом процедурами, прокуратура направила сотрудников для осуществления надзора на месте в соответствии с законом», — говорится в сообщении.

В октябре суд провинции Гуйчжоу приговорил Юй Хуаин к смертной казни. Он установил, что с 1993 по 2003 год женщина вместе с сообщниками похитила 17 детей из провинций Гуйчжоу и Юньнань и города Чунцин. После этого они были проданы в провинции Хэбэй.

По информации китайских СМИ, первым она продала собственного ребенка. В 2004 году Юй уже арестовывали за похищение и продажу детей, но ей удалось выдать себя за другого человека и она получила всего восемь лет лишения свободы.

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