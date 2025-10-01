Девушка внезапно родила и выбросила ребенка в окно

В Австрии девушка, не знавшая о беременности, родила и выкинула ребенка в окно

В Австрии жительница Граца, не знавшая о беременности, внезапно родила и выбросила младенца в окно. Об этом сообщает Kronen Zeitung со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации СМИ, 30 июля в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что видел с балкона что-то похожее на обнаженное тело младенца. Прибывшие на место полицейские подтвердили опасения горожанина — они нашли на навесе у двухэтажного дома новорожденного мальчика без признаков жизни.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 20-летнюю соседку звонившего в полицию. Девушка призналась, что не знала о беременности. Она заявила, что рожала одна, а после того, как младенец появился на свет, не придумала ничего лучше, чем выбросить его на улицу через мансардное окно.

В обстоятельствах трагедии разбирается полиция.

Ранее в Казахстане пассажирка выбросила новорожденного ребенка в окно поезда.