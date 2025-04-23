Женщина родила ребенка в поезде и выбросила его из окна

Пассажирка поезда жестоко поступила со своим новорожденным ребенком. Об этом сообщает «Криминальный Казахстан».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в составе, следовавшем из Кызылорды в Астану. Женщина родила младенца в салоне, после чего выбросила его в окно.

Спустя некоторое время, на станции Караганда, проводник заметил в туалете большое количество крови. Одна из пассажирок проследовала по следам крови и в купе обнаружила женщину, чья постель была полностью в крови.

Позже младенца обнаружили, но спасти его не смогли.

«В пресс-службе департамента на транспорте подтвердили информацию и сообщили, что по факту произошедшего проводится расследование», – сообщается в публикации.

Задержали ли мать младенца, не уточняется.

До этого на Камчатке мать выбросила своего ребенка, который, предположительно, родился за две недели до того, как его нашли, он был доношенным. Позже его нашли в отходах, но спасти не смогли.

Ранее в Калужской области мать швырнула младенца в стену и проломила ему череп.