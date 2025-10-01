На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Польские власти ограничили украинцам доступ к медицинским услугам

PAP: в Польше украинцам ограничили доступ к системе здравоохранения
true
true
true
close
Shutterstock

Некоторым гражданам Украины с 1 октября ограничили доступ к медицинским услугам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство PAP.

«Эти изменения касаются граждан Украины, не имеющих медицинской страховки в Польше, но в соответствии с законом <...> их пребывание в Польше считается законным, и они имеют право на получение медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения не касаются детей.

При этом украинцы старше 18 лет больше не смогут лечиться и проходить реабилитацию в санаториях, получать лекарства в рамках программ минздрава, бесплатно посещать стоматолога, получать услуги, связанные с трансплантацией органов, и ряд других.

26 сентября президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о продлении специального статуса и помощи для украинских беженцев. Помимо этого польский лидер подписал документ о прекращении выплат пособий для неработающих иностранцев.

Согласно закону, специальный статус и помощь для украинских беженцев, а также финансирование терминалов Starlink для Украины продлеваются на шесть месяцев, до марта 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Польше изменятся правила для водителей с украинскими правами.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами