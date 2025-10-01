Польские власти ограничили украинцам доступ к медицинским услугам

Некоторым гражданам Украины с 1 октября ограничили доступ к медицинским услугам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство PAP.

«Эти изменения касаются граждан Украины, не имеющих медицинской страховки в Польше, но в соответствии с законом <...> их пребывание в Польше считается законным, и они имеют право на получение медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения не касаются детей.

При этом украинцы старше 18 лет больше не смогут лечиться и проходить реабилитацию в санаториях, получать лекарства в рамках программ минздрава, бесплатно посещать стоматолога, получать услуги, связанные с трансплантацией органов, и ряд других.

26 сентября президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о продлении специального статуса и помощи для украинских беженцев. Помимо этого польский лидер подписал документ о прекращении выплат пособий для неработающих иностранцев.

Согласно закону, специальный статус и помощь для украинских беженцев, а также финансирование терминалов Starlink для Украины продлеваются на шесть месяцев, до марта 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Польше изменятся правила для водителей с украинскими правами.