В Польше изменятся правила для водителей с украинскими правами

Украинских водителей обязуют поменять водительские права в Польше
С 1 октября 2025 года в Польше изменятся правила для водителей с украинскими автомобильными правами. Об этом сообщает RT.

В публикации отмечается, что начиная с октября украинцы, которые находятся в стране свыше 180 дней должны, будут поменять автомобильные права. Если они этого не сделают, то им грозит штраф в 2 тысячи злотых (около 45 тыс. рублей).

25 августа стало известно, что Польша перестанет платить пособие и предоставлять бесплатное медобслуживание неработающим украинским беженцам — вето на соответствующий закон наложил президент Кароль Навроцкий. По его словам, оказываемая соцподдержка ставит украинцев «в привилегированное положение» по отношению к полякам. В правительстве пояснили, что из-за вето Варшава также больше не сможет оплачивать спутниковый интернет Starlink для Украины. Кроме того, Навроцкий предложил запретить выдачу польского гражданства «бандеровцам» и приравнять их символику к фашистской. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Польше рассказали о нежелании украинских беженцев возвращаться на родину.

