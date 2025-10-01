На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд защитил уральского металлурга, уволенного за уходы домой до окончания смены

На Урале суд восстановил на работе металлурга, уходившего домой на минуту раньше
Depositphotos

Красногорский районный суд Каменска-Уральского восстановил металлурга на работе на местном предприятии после увольнения за уходы домой за одну–две минуты до конца смены. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области в Telegram-канале.

Из заявления следует, что мужчина в течение 20 лет работал в АО «Каменск-Уральский металлургический завод». Однако в мае текущего года его уволили по п. 5 ст. 81 Трудового кодекса РФ (неоднократное грубое нарушение трудовых обязанностей).

«Отдел кадров припомнил работнику неснятые дисциплинарные взыскания, с которыми он не был согласен», — отметили в пресс-службе.

На этом фоне металлург подал иск в суд, потребовав восстановить нарушенные трудовые права. Судья, ознакомившись с материалами дела и выслушав доводы сторон, признал приказ об увольнении незаконным. Руководство предприятия обязали восстановить мужчину в должности с сохранением прежних обязанностей и заработной платы, а также выплатить ему зарплату за время вынужденного прогула с 15 мая по 30 сентября. Речь идет о сумме в размере более 323 тыс. рублей. Более того, завод должен выплатить уволенному сотруднику компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

В публикации подчеркивается, что решение суда пока не вступило в законную силу. Тем не менее металлург уже получил исполнительный лист и вернулся на работу.

Ранее россиянам рассказали, когда работодатель может уволить сотрудника за один день.

