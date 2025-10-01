Суд защитил уральского металлурга, уволенного за уходы домой до окончания смены

На Урале суд восстановил на работе металлурга, уходившего домой на минуту раньше

Красногорский районный суд Каменска-Уральского восстановил металлурга на работе на местном предприятии после увольнения за уходы домой за одну–две минуты до конца смены. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области в Telegram-канале.

Из заявления следует, что мужчина в течение 20 лет работал в АО «Каменск-Уральский металлургический завод». Однако в мае текущего года его уволили по п. 5 ст. 81 Трудового кодекса РФ (неоднократное грубое нарушение трудовых обязанностей).

«Отдел кадров припомнил работнику неснятые дисциплинарные взыскания, с которыми он не был согласен», — отметили в пресс-службе.

На этом фоне металлург подал иск в суд, потребовав восстановить нарушенные трудовые права. Судья, ознакомившись с материалами дела и выслушав доводы сторон, признал приказ об увольнении незаконным. Руководство предприятия обязали восстановить мужчину в должности с сохранением прежних обязанностей и заработной платы, а также выплатить ему зарплату за время вынужденного прогула с 15 мая по 30 сентября. Речь идет о сумме в размере более 323 тыс. рублей. Более того, завод должен выплатить уволенному сотруднику компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

В публикации подчеркивается, что решение суда пока не вступило в законную силу. Тем не менее металлург уже получил исполнительный лист и вернулся на работу.

