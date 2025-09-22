На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, когда работодатель может уволить сотрудника за один день

Специалист Санина: работодатель может уволить сотрудника за один день при прогуле
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

В Трудовом кодексе России четко регламентированы сроки уведомления и процедуры увольнения. Об этом в интервью RT заявила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

По ее словам, работодатель может уволить сотрудника за прогул, разглашение коммерческой тайны или при ликвидации компании. Однако каждая из причин контролируется трудовым правом и суд может признать увольнение незаконным. Помимо этого, при подобных обстоятельствах суд может потребовать выплатить сотруднику денежную компенсацию, возместить судебные издержки и произвести выплату за причиненный моральный вред.

Санина добавила, что сотрудник также может самостоятельно уволиться за один день при согласии сторон с момента подачи заявления на увольнение по собственному желанию. Директор отметила, что увольнение за один день также возможно при наличии уважительной причины, включая поступление в вуз или при нарушении прав работника.

До этого глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что россияне при желании могут уволиться без отработки двух недель, которые предусмотрены правилами Трудового кодекса России. Так, например, сотрудник может уйти в отпуск – в этом случае датой последнего дня его работы станет последний день отдыха.

Ранее были названы главные ошибки руководителей, из-за которых сотрудники увольняются.

