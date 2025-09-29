На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянина приговорили к 20 годам лишения свободы за госизмену

Жителя Красноярского края осудили на 20 лет за государственную измену
Антон Денисов/РИА Новости

Жителя Красноярского края приговорили к 20 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщила пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда в Telegram-канале.

Из заявления следует, что на скамье подсудимых оказался Юрий Сологуб. Мужчина через мессенджер Telegram установил контакт с представителем Легиона «Свобода России» (организация запрещена в России), изъявив желание участвовать в деятельности организации. Гражданин выразил готовность выполнять задания, целью которых являлась борьба с действующим в РФ политическим режимом.

В результате Сологубу было поручено распечатать листовки с призывом к вступлению в Легион «Свобода России» и расклеить их в общественных местах в Красноярске. Мужчина выполнил задание, после чего отправил куратору фотоотчет о проделанной работе.

«Суд назначил Сологубу наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части — в колонии строгого режима», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, инстанция постановила на два года ограничить свободу подсудимого после того, как он выйдет из колонии. В публикации отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее жителя Сахалинской области осудили на 14 лет за попытку выехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях против армии РФ.

