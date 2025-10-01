В сентябре дневная аудитория Max поднималась до 16,4 млн пользователей

С 1 по 16 сентября дневная аудитория Max достигала 13,7 млн пользователей, а в отдельные дни поднималась до 16,4 млн, следует из данных Mediascope.

Как отмечают различные эксперты, Max установлен у значительной части пользователей. По их прогнозам, к концу 2025 года аудитория отечественного мессенджера может вырасти на 15-25%.

Как отметил ИТ-эксперт Илья Костунов, как и ожидалось, пользователи сравнивают Max с другими приложениями, которые до этого функционировали годами.

«К этому добавляется традиционный скепсис к отечественным разработкам. Динамика Max показывает, что тренд переламывается: аудитория растет быстрее, чем многие ожидали, и это только начало его пути», — сказал он.

По словам председателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, эксперта РОЦИТ, заместителя гендиректора, руководителя регионального департамента ВГТРК Рифата Сабитова, Max не только привлекает пользователей, но и обеспечивает их регулярную активность.

«Люди возвращаются в приложение ежедневно, то есть сервис становится частью их повседневной цифровой жизни. Также примечательно, что Max быстро стал интересен рекламодателям. Это можно считать индикатором доверия со стороны рынка», — сказал он.

Специалисты рынка рекламы считают, что в 2026 году среднесуточная аудитория Max может достичь не менее 20% населения России.