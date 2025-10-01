Невеста зачитала переписку жениха с любовницей прямо перед алтарем

Невеста в США зачитала переписку жениха с любовницей прямо перед алтарем, пишет New York Post.

Как рассказала невеста по имени Кейси, накануне торжества, когда она праздновала с подругами в гостиничном номере, на ее телефон пришло сообщение. Женщина ожидала прочитать поздравления, но вместо этого обнаружила шокирующую ее переписку. В сообщениях от анонима были интимные селфи ее жениха с другой женщиной, комплименты ее телу и обсуждение предстоящей тайной встречи на выходных.

Первой реакцией Кейси было чувство полного опустошения. Однако, посовещавшись с подругами утром, она приняла смелое решение: провести церемонию, как и планировалось, но использовать ее для того, чтобы публично раскрыть правду.

Прямо у алтаря зачитала вслух откровенные переписки, которые получила. По словам девушки, лицо Алекса побагровело, после чего он, не сказав ни слова, покинул церковь.

«Сегодня не будет свадебного приема, но вместо этого будет праздник честности, поиска настоящей любви и следования своему сердцу, даже когда ему больно», — обратилась невеста к гостям.

Почти все приглашенные, за исключением двух друзей и братьев Алекса, поддержали Кейси и присоединились к ней на «празднике честности», который состоялся вместо традиционного свадебного банкета.

