На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Невеста зачитала переписку жениха с любовницей прямо перед алтарем

В США невеста зачитала гостям на свадьбе переписку жениха с любовницей
true
true
true
close
stockfilms88/Shutterstock/FOTODOM

Невеста в США зачитала переписку жениха с любовницей прямо перед алтарем, пишет New York Post.

Как рассказала невеста по имени Кейси, накануне торжества, когда она праздновала с подругами в гостиничном номере, на ее телефон пришло сообщение. Женщина ожидала прочитать поздравления, но вместо этого обнаружила шокирующую ее переписку. В сообщениях от анонима были интимные селфи ее жениха с другой женщиной, комплименты ее телу и обсуждение предстоящей тайной встречи на выходных.

Первой реакцией Кейси было чувство полного опустошения. Однако, посовещавшись с подругами утром, она приняла смелое решение: провести церемонию, как и планировалось, но использовать ее для того, чтобы публично раскрыть правду.

Прямо у алтаря зачитала вслух откровенные переписки, которые получила. По словам девушки, лицо Алекса побагровело, после чего он, не сказав ни слова, покинул церковь.

«Сегодня не будет свадебного приема, но вместо этого будет праздник честности, поиска настоящей любви и следования своему сердцу, даже когда ему больно», — обратилась невеста к гостям.

Почти все приглашенные, за исключением двух друзей и братьев Алекса, поддержали Кейси и присоединились к ней на «празднике честности», который состоялся вместо традиционного свадебного банкета.

Ранее в США мужчина устроил стрельбу на свадьбе.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами