Следователи потребовали арестовать журналистку «Дождя» по делу о военных фейках

СК требует арестовать журналистку «Дождя» Ратникову по делу о фейках про ВС РФ

Следственный комитет России потребовал заочно арестовать журналистку телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Валерию Ратникову (признана в РФ иностранным агентом) по делу о распространении фейковых сведений о деятельности Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Головинский суд Москвы, в который поступило соответствующее ходатайство.

«В суд поступило ходатайство СК об избрании Ратниковой В. Е. меры пресечения в виде заочного ареста », — сказал собеседник агентства.

Подробностей не приводится.

5 сентября министерство внутренних дел РФ объявило в розыск журналистку.

18 июля сообщалось, что Следственный комитет РФ завел уголовные дела против Ратниковой, а также главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко (признан в РФ иностранным агентом) и ведущей телеканала Екатерины Котрикадзе (признана в РФ иностранным агентом) за фейки о российской армии и неисполнении обязанностей иноагента.

По данным СК, сотрудники «Дождя» разместили в одном из мессенджеров фейки о действиях российских военнослужащих против мирных граждан Украины. В ведомстве сообщали о рассмотрении возможности объявления Котрикадзе и Ратниковой в розыск.

Ранее в Красноярске арестовали журналистку Светлану Хустик по делу о фейках о ВС РФ.