На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Следователи потребовали арестовать журналистку «Дождя» по делу о военных фейках

СК требует арестовать журналистку «Дождя» Ратникову по делу о фейках про ВС РФ
true
true
true
close
la.ratnikova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Следственный комитет России потребовал заочно арестовать журналистку телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Валерию Ратникову (признана в РФ иностранным агентом) по делу о распространении фейковых сведений о деятельности Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Головинский суд Москвы, в который поступило соответствующее ходатайство.

«В суд поступило ходатайство СК об избрании Ратниковой В. Е. меры пресечения в виде заочного ареста », — сказал собеседник агентства.

Подробностей не приводится.

5 сентября министерство внутренних дел РФ объявило в розыск журналистку.

18 июля сообщалось, что Следственный комитет РФ завел уголовные дела против Ратниковой, а также главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко (признан в РФ иностранным агентом) и ведущей телеканала Екатерины Котрикадзе (признана в РФ иностранным агентом) за фейки о российской армии и неисполнении обязанностей иноагента.

По данным СК, сотрудники «Дождя» разместили в одном из мессенджеров фейки о действиях российских военнослужащих против мирных граждан Украины. В ведомстве сообщали о рассмотрении возможности объявления Котрикадзе и Ратниковой в розыск.

Ранее в Красноярске арестовали журналистку Светлану Хустик по делу о фейках о ВС РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами