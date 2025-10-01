Мама троих детей умерла в ванной, держа в руках телефон во время зарядки

Ирландка принимала ванну с телефоном на зарядке в руках и погибла от удара током

В Дублине мать троих детей Энн-Мари О'Горман погибла после удара электрическим током, держа в руках заряжающийся iPhone во время купания в ванне, пишет Metro.

47-летняя женщина была найдена без сознания в ванной комнате своего дома в Сантри мужем Джо. По словам патологоанатома Хайди Оккерс, у пострадавшей были ожоги на груди и левой руке. В тот же день ее смерть зафиксировали в больнице Бомонта.

Супруг рассказал на слушании в коронерском суде Дублина, что, когда попытался вытащить жену из воды, сам ощутил удар током. Он отметил, что реклама современных смартфонов вводит пользователей в заблуждение, внушая им «иллюзию безопасности» и водонепроницаемости устройств:

«Это создаёт впечатление, что телефон можно спокойно держать рядом с водой. Но никто из производителей не предупреждает, что зарядка в таких условиях смертельно опасна», — добавил мужчина.

Джо подчеркнул, что на его iPhone не было предупреждений о риске поражения током при контакте с водой во время зарядки.

Ранее школьник получил ожоги из-за загоревшейся зарядки от смартфона.