На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мама троих детей умерла в ванной, держа в руках телефон во время зарядки

Ирландка принимала ванну с телефоном на зарядке в руках и погибла от удара током
true
true
true
close
rip.ie

В Дублине мать троих детей Энн-Мари О'Горман погибла после удара электрическим током, держа в руках заряжающийся iPhone во время купания в ванне, пишет Metro.

47-летняя женщина была найдена без сознания в ванной комнате своего дома в Сантри мужем Джо. По словам патологоанатома Хайди Оккерс, у пострадавшей были ожоги на груди и левой руке. В тот же день ее смерть зафиксировали в больнице Бомонта.

Супруг рассказал на слушании в коронерском суде Дублина, что, когда попытался вытащить жену из воды, сам ощутил удар током. Он отметил, что реклама современных смартфонов вводит пользователей в заблуждение, внушая им «иллюзию безопасности» и водонепроницаемости устройств:

«Это создаёт впечатление, что телефон можно спокойно держать рядом с водой. Но никто из производителей не предупреждает, что зарядка в таких условиях смертельно опасна», — добавил мужчина.

Джо подчеркнул, что на его iPhone не было предупреждений о риске поражения током при контакте с водой во время зарядки.

Ранее школьник получил ожоги из-за загоревшейся зарядки от смартфона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами