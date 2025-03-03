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Школьник получил ожоги из-за загоревшейся зарядки от смартфона

SHOT: в Москве подросток получил ожоги, оставив телефон на кровати
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Depositphotos

Подросток из Москвы попал в больницу с ожогами из-за загоревшегося ночью зарядного устройства от телефона. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

14-летний мальчик заряжал китайский смартфон на кровати, ночью он проснулся от сильной боли в области плеча. Оказалось, что устройство воспламенилось. Мать промыла ребенку ожоги водой и вызвала скорую помощь.

Пострадавшего госпитализировали, у него диагностированы ожоги спины и правого плеча первой и второй степени, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области пауэрбанк, оставленный на зарядке, стал причиной пожара в квартире. Инцидент произошел в городе Кингисеппе. Мальчик поставил пауэрбанк на зарядку под подушкой на кровати и ушел в школу. В какой-то момент портативный аккумулятор вспыхнул и пламя охватило десять квадратных метров. В момент возгорания квартира была пуста, никто не пострадал.

Ранее в Удмуртии 9-месячный ребенок попал в больницу из-за загоревшегося телефона.

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