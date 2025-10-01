В Татарстане школьник отдал мошенникам 2,4 млн рублей, чтобы спасти родителей

Юноша из Татарстана поверил мошенникам и отдал им семейные сбережения. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Во время первого звонка аферисты представились замдиректора по учебной работе и попросили код из сообщения, чтобы записать подростка в электронный журнал.

Позже лжесотрудники спецслужб рассказали о взломе родительских счетов и уголовной ответственности за содействие международным преступникам. Чтобы не подвергать родителей уголовному преследованию, школьник провел «обыск» в квартире, где нашел деньги в валюте.

После этого он обменял средства в банке и перевел аферистам. Позже под надуманным предлогом мошенники заставили юношу забрать у родителей телефоны, зайти в приложения и сфотографировать пароли. Данные молодой человек отправил аферистам.

Ночью он вызвал такси, приехал в круглосуточный магазин, и отправил все средства злоумышленникам.

«Все это время ребенок искренне верил в то, что спасает своих родителей от ареста», – сообщается в публикации.

Родители тем временем проснулись утром дома и не нашли сына, поэтому обратились в полицию.

Всего несовершеннолетний отдал неизвестным 2,4 миллиона рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге пастора обвинили в обмане около 200 человек на 10 млн рублей.