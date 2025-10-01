В Петербурге пастора обвинили в обмане около 200 человек на 10 млн рублей

В Петербурге обманутые несколькими магазинами техники обвинили местного пастора евангельской церкви в мошенничестве на десять миллилонов рублей. Об этом сообщает Baza.

Всего пострадали около 200 человек, которые заказывали комплектующие для компьютеров у нескольких магазинов. Владельцы обещали привезти необходимое по низкой стоимости, иногда разница между ценой в точках и в официально торгующих магазинах достигала 10 тысяч рублей. При этом у магазинов были хорошие отзывы и договор.

За технику покупатели платили заранее. Однако техника не приходила по несколько месяцев, задержку объясняли проблемами с поставщиками или форс-мажорами на границе.

Позже владельцы перестали отвечать на сообщения. Покупатели провели свое расследование, выяснив, что к работе недобросовестных магазинов причастен проповедник евангельской церкви и его партнер по бизнесу.

По факту произошедшего возбудили уголовные дела о мошенничестве.

