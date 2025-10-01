На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог назвал Москву драйвером «мягкой силы» России

Политолог Орлов: Москва играет важную роль в продвижении позитивного образа России
Pavel L/Shutterstock/FOTODOM

Москва является одним из ключевых драйверов политики «мягкой силы» России, написал в своем Telegram-канале генеральный директор АПЭК, политолог Дмитрий Орлов.

Он отметил, что Москва играет важную роль в продвижении позитивного образа жизни на международной арене.

«Показательно, что даже в одной из недавних публикаций Forbes, выдержанных в жестко критическом ключе в отношении России, признаны очевидные достижения в позиционировании Москвы «как модного направления», — отметил политолог.

Орлов добавил, что прошедший в столице фестиваль «Портал 2030-2050» привлек внимание широкой аудитории.

«Фестиваль стал платформой для единения людей из разных поколений и регионов, патриотического воспитания молодежи на позитивных примерах развития новых технологий вокруг позитивного образа будущего», — добавил он.

По словам Орлова, фестиваль электронной музыки, на котором выступили 25 мировых и российских звезд, показал, что массовые и деловые мероприятия, проходящие при поддержке мэрии столицы, позволяют задействовать субкультурную повестку для долгосрочных целей создания позитивного образа города.

«Проводимые в Москве фестивали действительно являются частью продуманной стратегии команды Сергея Собянина, которая с высокой вероятностью должна принести долгосрочные результаты как в экономической, так и в политико-информационной сфере. Формируя привлекательный образ Москвы как у отечественной, так и зарубежной молодежи, городские власти расширяют туристический потенциал города на годы вперед», — заявил Орлов.

