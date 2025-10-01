На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Отравившихся «Психотиком» екатеринбургских лицеистов отправили домой

Минздрав: всех отравившихся учеников лицея №159 в Екатеринбурге отпустили домой
Freepik.com

Медработники отпустили домой всех 11 учащихся лицея №159 в Екатеринбурге, которые почувствовали недомогание. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

«Во время осмотра клинических проявлений отравления у детей не выявлено», — заявили в минздраве.

Отмечается, что показаний для госпитализации у подростков нет. В ведомстве уточнили, что для оказания медицинской помощи на место происшествия было направлено пять бригад «скорой помощи», после чего школьников доставили в больницу для осмотра.

Инцидент произошел в среду, 1 октября. Изначально сообщалось о 12 учениках лицея, которые могли отравиться неизвестным веществом. Сотрудники «скорой помощи» оперативно приехали в школу для оказания необходимой помощи.

Telegram-канал «РЕН ТВ» со ссылкой на региональное управление МВД писал, что сотрудники полиции работают на месте происшествия — проводятся беседы с педагогами и школьниками. Обстоятельства случившегося устанавливаются, региональная прокуратура проводит проверку.

Ранее сообщалось, что екатеринбургские лицеисты отравились стимулятором для бодибилдеров «Психотик».

