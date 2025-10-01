В Екатеринбурге к лицею №159 съехались бригады скорой помощи

Машины скорой помощи заметили у лицея в Екатеринбурге, где отравились учащиеся

Несколько машин скорой помощи приехали к лицею №159 в Екатеринбурге, где ученики могли отравиться неизвестным веществом. Об этом сообщил местный новостной портал E1.RU в своем Telegram-канале.

В публикации отметили, что на месте происшествия также работают сотрудники полиции.

По данным прокуратуры Свердловской области, 12 учащихся пятого класса почувствовали признаки недомогания в раздевалке во время подготовки к уроку физкультуры. У детей в том числе было затруднено дыхание, они пожаловались на свое самочувствие. Ребят госпитализировали, в настоящее время дети чувствуют себя удовлетворительно. По факту случившегося региональная прокуратура проводит проверку.

Инцидент произошел 1 октября. Как сообщил Telegram-канал 112, предварительно, кто-то распылил баллончик с неизвестным содержимым внутри школы. На месте работают пять бригад скорой помощи. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее в Подмосковье у лицеистов заподозрили ротавирус и сальмонеллу после обеда в столовой.