СМИ: екатеринбургские лицеисты отравились стимулятором для бодибилдеров

112: лицеисты в Екатеринбурге отравились предтренировочным комплексом «Психотик»
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Учащиеся лицея №159 в Екатеринбурге отравились предтренировочным комплексом «Психотик». Об этом пишет Telegram-канал «112».

«Это специальный энергетический порошок, который спортсмены принимают для пущей активности во время занятий», — говорится в публикации.

Сообщается, что ученик одного из старших классов рассыпал предтрен на уроке физкультуры и не убрал его, после чего пятиклассники надышались порошком. В настоящий момент решается вопрос о госпитализации троих детей.

«Психотик» — сильнодействующий стимулятор, предназначенный для опытных спортсменов: бодибилдеров и тех, кто занимается силовым экстримом. Кроме того, порошок, судя по описанию в инструкции, создает чувство эйфории на 3 часа.

Инцидент произошел 1 октября. Сообщалось, что несколько машин скорой помощи приехали к лицею №159 в Екатеринбурге, где 12 учеников могли отравиться неизвестным веществом.

Позднее Telegram-канал «РЕН ТВ» со ссылкой на региональное управление МВД писал, что сотрудники полиции работают на месте происшествия — проводятся беседы с педагогами и школьниками. Обстоятельства случившегося устанавливаются, региональная прокуратура проводит проверку.

Ранее шесть человек госпитализировали после отравления на выпускном балу в Перми.

