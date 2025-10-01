Врач перечислил показания к уменьшению желудка

Когда традиционные методы борьбы с лишним весом — диеты и физические нагрузки — исчерпывают свою эффективность, оптимальным решением проблемы становятся бариатрические операции. Об этом в интервью РИАМО сообщил бариатрический хирург «СМ-Клиника» Павел Бирюков.

По его словам, это хирургическое вмешательство направлено не просто на уменьшение объема желудка, но и на запуск долговременных физиологических изменений, обеспечивающих сохранение результата в течение многих лет.

«Основы эффективности снижения массы тела заложены при определенных видах бариатрических операций — это всегда сочетание как минимум двух условий: уменьшение объема желудка, уменьшение влияния гормона, который провоцирует аппетит, укорочение участка пищеварения и всасывания веществ», — объяснил Бирюков.

Показанием к проведению такой операции является не только критический избыточный вес, но и наличие сопутствующих заболеваний. Среди них — сахарный диабет, гипертоническая болезнь, атеросклероз, патологии суставов, репродуктивные нарушения у мужчин и женщин, варикозная болезнь и другие состояния, ассоциированные с ожирением, добавил он.

До этого Симаков говорил, что уже при ожирении I степени (ИМТ 30-35 кг/кв. м) могут развиваться сердечно-сосудистые заболевания: гипертония, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, тромбоз глубоких вен и инсульт. Продолжительность жизни в этом случае сокращается на 3-5 лет.

