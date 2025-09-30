На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Диетолог рассказала, сколько сладкого безопасно есть в день

Диетолог Белоусова: в день можно съедать не более двух конфет
Depositphotos

Для здорового человека нормой сладкого можно считать одну-две конфеты в день и какой-нибудь пряник. Об этом НСН рассказала диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

По ее словам, переедание сладостями грозит проблемами со здоровьем. При этом совсем отказываться от них не стоит, если у человека нет сахарного диабета и лишнего веса.

«Здоровому человеку, у которого нет проблем с лишним весом, с углеводным обменом съесть одну-две конфетки в день к чаю или пряничек какой-нибудь - это не критично. Особенно если он более-менее подвижен, то есть калории сжигаются. Все-таки наш головной мозг, поперечно-полосатая мускулатура и эритроциты требуют именно глюкозы. Иногда она нужна быстро, и сладкое выручает», — уточнила Белоусова.

Вместо привычных сладостей она также советует присмотреться к сладким фруктам или сухофруктам. Если у человека есть ожирение и другие проблемы, диетолог посоветовала ограничиться только одной конфетой.

Международная команда исследователей до этого установила, что недостаток сна меняет работу мозга и гормонов, усиливая голод и снижая контроль над аппетитом, а также провоцирует тягу к сладкому и быстрый набор веса.

Ранее врач назвала распространенные ошибки худеющих.

