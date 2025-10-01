На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказал, какими осложнениями может грозить ожирение

Врач Симаков: ожирение может приводить к различным видам рака
Ожирение является не просто эстетической проблемой, а представляет собой серьезное заболевание, прямо влияющее на продолжительность жизни. Об этом в интервью РИАМО предупредил бариатрический хирург «СМ-Клиника» Александр Симаков. По его словам, риски для здоровья напрямую зависят от индекса массы тела (ИМТ).

При ИМТ 30-35 кг/кв. м (ожирение I степени) могут развиваться сердечно-сосудистые заболевания: гипертония, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, тромбоз глубоких вен и инсульт. Продолжительность жизни в этом случае сокращается на 3-5 лет, отметил специалист.

При ИМТ 35-40 кг/кв. м (ожирение II степени), по его словам, возникают выраженные трудности в повседневной жизни: пациенты испытывают усталость, боль в суставах, одышку, храпят во сне и подвержены риску апноэ. У женщин развиваются проблемы с зачатием и вынашиванием беременности, а у мужчин нарушается потенция. Продолжительность жизни сокращается уже на 5-8 лет.

III степень ожирения (ИМТ более 40 кг/кв. м) практически гарантирует развитие сахарного диабета 2 типа, продолжил Симаков.

«Кроме того, доказана связь между ожирением и самыми распространенными видами рака (в первую очередь, это рак эндометрия, рак печени, рак поджелудочной железы, колоректальный рак). Из-за критически большого веса есть риск умереть на 8-10 лет раньше возможного срока», — добавил он.

Портал The Conversation до этого сообщил, что недостаток сна меняет работу мозга и гормонов, усиливая голод и снижая контроль над аппетитом. В следствие чего происходит набор веса.

По словам экспертов, недосып ухудшает чувствительность к инсулину на 20-25%, нарушает усвоение сахара и способствует его превращению в жир. Одновременно повышается уровень кортизола — гормона стресса, который ускоряет накопление жира в области живота. В долгосрочной перспективе это повышает риск развития диабета второго типа и метаболического синдрома.

Ранее россиянам объяснили, почему спортзал и диеты не работают при морбидном ожирении.

