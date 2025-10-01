На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Мюнхене раздались взрывы и стрельба

Bild: в Мюнхене произошли взрывы после стрельбы, полиция оцепила район
IMAGO/Revierfoto/IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

В северной части Мюнхена утром 1 октября произошло несколько взрывов. Об этом сообщила газета Bild.

Инцидент произошел на улице Лерхенауэр-штрассе. Полиция оцепила район и рекомендовала жителям и автомобилистам избегать этого участка.

По данным издания, очевидцы также слышали выстрелы. На месте происшествия нашли мужчину без признаков жизни, еще один человек получил огнестрельные ранения. Точные обстоятельства инцидента пока не установлены, однако источники указывают, что речь может идти о конфликте на бытовой почве.

Накануне в немецком городе Целле неизвестные обстреляли пиротехникой военно-транспортный самолет бундесвера C-130. По данным СМИ, пилоты заметили вспышку и услышали громкий хлопок, однако самолет не был задет. В район происшествия направили военных и полицию, но задержать подозреваемых не удалось.

Ранее стало известно, что в Германии фотокорреспонденты устраивали поджоги, чтобы продавать материалы в СМИ.

