Россиянам объяснили, почему спортзал и диеты не работают при морбидном ожирении

Доктор Буриков: диеты и спортзал не помогают при морбидном ожирении
Советы «меньше ешь и больше двигайся» не работают при морбидном ожирении. На этой стадии организм перестраивает метаболизм, и традиционные методы борьбы с весом становятся бесполезны. Об этом «Газете.Ru» рассказал Заслуженный врач РФ, руководитель бариатрического центра Южного округа ФМБА, президент Бариатрического общества хирургов, кофаундер приложения Slimmer Максим Буриков.

По данным Минздрава и Всемирной организации здравоохранения, ожирение III–IV степени сопровождается тяжелыми нарушениями обмена веществ и гормонального фона.

«Человеку трудно передвигаться, подниматься по лестнице и даже менять положение в постели. Любое движение вызывает одышку и боли в суставах. В таких условиях спортзал становится недоступен физически, а диеты не дают результата», — пояснил Буриков.

Попытки справиться самостоятельно лишь усугубляют ситуацию. Пациенты нередко ограничивают питание до крайности, запускают расстройства пищевого поведения, принимают сомнительные препараты или ориентируются на чужой опыт.

«Все это приводит к повторению неудачных похудений и формированию паттернов психики, когда человек перестает верить, что справится», — добавил эксперт.

По его словам, долгие годы безуспешных попыток худеть отражаются и на психике. Люди становятся тревожными, неуверенными, подвержены депрессии. Нередко они приходят к врачу уже с целым набором сопутствующих заболеваний — диабетом, гипертонией, апноэ сна, проблемами с суставами и сердечно-сосудистой системой.

Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России ранее подтвердил: лечить морбидное ожирение хирургическим путем надежнее и экономически целесообразнее, чем медикаментозно.

«Врачи используют современные методики — резекцию желудка, мини-гастрошунтирование, гастрошунтирование по Ру. При массе тела более 150–200 кг вмешательство проводится поэтапно: сначала препараты для снижения веса, затем первая операция, а после стабилизации — второй этап», — рассказал Буриков.

При этом, по его словам, отсутствие возможности прийти в клинику не является препятствием: для лежачих пациентов создана система санитарной авиации, а для тех, кто не может позволить себе операцию финансово, предусмотрены квоты по ОМС.

Врач отметил, что бариатрия дает шанс вернуться к полноценной жизни даже в самых тяжелых случаях. Так, в его практике были пациенты весом более 300 килограммов, которые после этапного хирургического лечения смогли значительно снизить вес и восстановить активность.

Ранее врач объяснила, можно ли голодать во время похудения.

