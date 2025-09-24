Названа неожиданная причина быстрого набора веса

Недостаток сна меняет работу мозга и гормонов, усиливая голод и снижая контроль над аппетитом. К такому выводу пришла международная команда исследователей. Об этом сообщает портал The Conversation.

Более трети взрослых людей регулярно спят меньше семи часов в сутки, а почти три четверти подростков не добирают положенные 8–10 часов. Особенно уязвимы сотрудники экстренных служб и работники с ночными сменами — у них сбивается биологический ритм, что повышает тягу к калорийной пище и риск метаболических нарушений.

Даже одна ночь с недостаточным сном повышает уровень грелина («гормона голода») и снижает уровень лептина, который отвечает за чувство насыщения. В итоге человек чувствует себя голоднее и получает меньше удовольствия от еды.

Функциональная МРТ показала: после недосыпа снижается активность префронтальной коры, отвечающей за контроль и принятие решений, и возрастает реактивность центров удовольствия — миндалины и прилежащего ядра. Это делает калорийные продукты более «желанными» и снижает способность им сопротивляться.

Недосып ухудшает чувствительность к инсулину на 20–25%, нарушает усвоение сахара и способствует его превращению в жир. Одновременно повышается уровень кортизола — гормона стресса, который ускоряет накопление жира в области живота. В долгосрочной перспективе это повышает риск развития диабета второго типа и метаболического синдрома.

Ученые отмечают: даже несколько ночей качественного сна могут восстановить баланс гормонов, снизить тягу к «быстрой» еде и улучшить работу обмена веществ.

«Сон — это не роскошь, а биологическая необходимость. Это естественный механизм контроля аппетита и защиты от ожирения», — подчеркнули исследователи.

