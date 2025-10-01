Поджог жилого дома в Мюнхене связали с семейными разборками

Жилой дом в Мюнхене был подожжен умышленно из-за семейной ссоры. Об этом пишет Bild со ссылкой на правоохранительные органы.

«Жилой дом был подожжен умышленно в рамках семейной ссоры. Найденный пострадавший скончался. Еще один человек пропал без вести, от него не исходит никакой опасности», — сообщили в пресс-службе полиции.

Инцидент произошел на улице Лерхенауэр-штрассе на севере Мюнхена. Bild сообщал, что взрыв устроил мужчина в доме своих родителей, однако и сам не выжил. Еще один человек получил огнестрельные ранения. По данным полиции, пожар в одноквартирном доме стал причиной масштабной операции.

Жителей района и родителей школьников призвали избегать места происшествия: школа, расположенная недалеко от пожара, будет закрыта до завершения полицейской операции. Очевидцы сообщили о десятках полицейских машин и вертолете над районом, а также о задержках на линии городской электрички S1 и изменениях в работе автобусов.

