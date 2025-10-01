На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт связал нашествие медведей на российские города с изобилием смартфонов

Зоолог Кречмар: новости о нашести медведей на города связаны со смартфонами
OlegD/Shutterstock/FOTODOM

В российских городах отмечают рост случаев выхода бурых медведей в города – их все чаще снимают на улицах Камчатского края и Хакасии. По мнению зоолога, специалиста по конфликтам между крупными животными и человеком Михаила Кречмара, в этом нет ничего аномального, а всеобщее внимание к этому вопросу – просто следствие того, что у всех есть смартфоны, а значит, подобные видеоролики активно распространяются и обсуждаются.

В целом, согласно статистике, число несчастных случаев с медведями в России за год не возросло, отметил эксперт.

«На самом деле повышенное внимание к выходам медведей на территории населенных пунктов объясняется, с моей точки зрения, только одним — изобилием у людей смартфонов и увеличивающейся способностью людей коммуницировать между собой», — пояснил специалист в беседе с 360.ru.

При этом он согласился, что хищники стали чаще наведываться в населенные пункты, объяснив это неблагоприятной санитарной обстановкой. Так, зачастую их привлекают помойки с обилием пищевых отходов, где они ищут себе пропитание. Причем, как правило, это ничем не грозит, если не начать активно выгонять медведей, тревожить их – обычно только в этом случае они могут перейти в нападение, что в целом для хищника – нормальное поведение, заключил зоолог.

До этого в Петропавловске-Камчатском медведя заметили недалеко от школы, а еще раньше косолапый хищник напугал горожан в Сочи – он спустился с гор в село Каштаны.

Ранее ученые объяснили нападение медведя на женщину в Петропавловске-Камчатском.

