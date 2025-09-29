На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые объяснили нападение медведя на женщину в Петропавловске-Камчатском

Медведь, напавший на женщину в Петропавловске-Камчатском, мог переплыть бухту
true
true
true
close
ArCaLu/Shutterstock/FOTODOM

Медведь, напавший 25 сентября на 84-летнюю пенсионерку возле школы № 3 имени А. С. Пушкина в Петропавловске-Камчатском, вероятно, переплыл в город через бухту и ранее не сталкивался с людьми. Такой вывод озвучили на оперативном совещании в правительстве Камчатского края с участием ученых, пишет РИА Новости.

По словам временно исполняющего обязанности министра лесного и охотничьего хозяйства региона Дмитрия Щипицына, хищнику оказалась непривычна городская среда, что объясняет его агрессивное поведение.

Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами, однако спасти ее не удалось. Хищника охотник ликвидировал на месте.

В тот же день зверь атаковал автомобилиста, который успел укрыться в машине, а школьник получил ушибы и ссадины, убегая от него.

Власти Камчатки усиливают меры безопасности. Для наблюдения за хищниками вблизи Авачинской агломерации планируется использовать три беспилотника, расширить группы оперативного реагирования и привлечь добровольные дружины. Режим повышенной готовности действует в Петропавловске-Камчатском, Елизовском районе и Вилючинске. Муниципалитетам поручено ликвидировать стихийные свалки, а туристическим компаниям — ужесточить меры безопасности.

Щипицын отметил, что по сравнению с прошлым годом ситуация улучшается: тогда фиксировалось более 550 случаев выхода медведей в населённые пункты, в этом году зарегистрировано семьдесят шесть.

Ранее медведь попытался вломиться в дом на Сахалине, оттуда раздавались крики мужчины и женщины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами