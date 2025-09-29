Ученые объяснили нападение медведя на женщину в Петропавловске-Камчатском

Медведь, напавший на женщину в Петропавловске-Камчатском, мог переплыть бухту

Медведь, напавший 25 сентября на 84-летнюю пенсионерку возле школы № 3 имени А. С. Пушкина в Петропавловске-Камчатском, вероятно, переплыл в город через бухту и ранее не сталкивался с людьми. Такой вывод озвучили на оперативном совещании в правительстве Камчатского края с участием ученых, пишет РИА Новости.

По словам временно исполняющего обязанности министра лесного и охотничьего хозяйства региона Дмитрия Щипицына, хищнику оказалась непривычна городская среда, что объясняет его агрессивное поведение.

Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами, однако спасти ее не удалось. Хищника охотник ликвидировал на месте.

В тот же день зверь атаковал автомобилиста, который успел укрыться в машине, а школьник получил ушибы и ссадины, убегая от него.

Власти Камчатки усиливают меры безопасности. Для наблюдения за хищниками вблизи Авачинской агломерации планируется использовать три беспилотника, расширить группы оперативного реагирования и привлечь добровольные дружины. Режим повышенной готовности действует в Петропавловске-Камчатском, Елизовском районе и Вилючинске. Муниципалитетам поручено ликвидировать стихийные свалки, а туристическим компаниям — ужесточить меры безопасности.

Щипицын отметил, что по сравнению с прошлым годом ситуация улучшается: тогда фиксировалось более 550 случаев выхода медведей в населённые пункты, в этом году зарегистрировано семьдесят шесть.

