«Задрал корову»: в Сочи с гор спустился медведь и попал на видео

Baza: в Сочи на видео попало, как водитель прогонял медведя
Telegram-канал Baza

В Сочи водитель решил прогнать медведя, который испугал местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Косолапый спустился с гор в село Каштаны. Люди жалуются, что в последнее время все чаще слышат медвежий рев. Недавно медведь (возможно, этот же) задрал корову. Теперь страшно ходить даже за грибами» — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как водитель едет за убегающим медведем. По информации канала, после произошедшего местные жители стали вести себя осторожнее.

До этого сообщалось, что в Пермском крае ночью медведь бегал по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как медведь бежит сначала вдоль проезжей части, затем – выбегал на дорогу в необорудованном для пешеходов месте. По словам экспертов, в городской среде хищников могут привлекать свалки, в которых животные пытаются найти себе еду.

Кроме того, в Одесском районе Омской области рысь пробежала по проезжей части.

Ранее на Камчатке медведь набросился на мужчину на парковке, и это попало на видео.

