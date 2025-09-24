На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы овощи и фрукты, с которыми в организм попадают вредные химикаты

IJHEH: клубника и шпинат повышают уровень пестицидов в организме
true
true
true
close
Shutterstock

Употребление некоторых фруктов и овощей может увеличить количество вредных пестицидов в организме человека. К такому выводу пришли исследователи из неправительственной организации Environmental Working Group (EWG). Работа опубликована в журнале International Journal of Hygiene and Environmental Health (IJHEH).

Ученые проанализировали данные Минсельхоза США о содержании пестицидов в продуктах за 2013–2018 годы, а также результаты обследований почти 2 тыс. участников национальной программы здоровья и питания (NHANES) Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Оказалось, что у людей, чаще употреблявших овощи и фрукты с высоким уровнем пестицидов — например, клубнику, шпинат и болгарский перец, — концентрации этих веществ в моче были значительно выше, чем у тех, кто отдавал предпочтение «чистым» продуктам. Всего в образцах выявили следы 178 различных пестицидов, однако в биомаркерах мочи отразились лишь 42 из них.

«Наши результаты показывают: то, что мы едим, напрямую влияет на уровень пестицидов в организме. Фрукты и овощи жизненно необходимы для здоровья, но вместе с ними растет и нагрузка химикатами», — пояснила ведущий автор исследования, доктор Алексис Темкин, вице-президент по науке EWG.

Авторы подчеркивают, что особенно уязвимы к таким воздействиям дети и беременные женщины. Более того, современные нормы безопасности, утвержденные Агентством по охране окружающей среды, учитывают лишь отдельные вещества, но не суммарное действие смесей, которыми фактически и питается большинство людей.

По словам исследователей, перейти на органические продукты — самый простой способ снизить уровень пестицидов в организме.

Ранее популярный пищевой консервант оказался эффективным против болезни Альцгеймера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами